16 февраля 2023, 17:05
Мешок на голове. Появились подробности задержания Медведчука
Украинский политик Медведчук: меня доставляли в СБУ с мешком на голове
Силовики Службы безопасности Украины доставляли на допрос украинского политика Виктора Медведчука с мешком на голове. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.
«Наверное, этот день оказался самым трудным в моей жизни. Меня привезли в кабинет главы департамента контрразведки СБУ вечером 13 апреля 2022 года», — рассказал он, комментируя свою фотографию в наручниках.
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Медведчук уточнил, что в тот момент не понимал, где именно находится.
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«На голову мне надели мешок, на цементном полу я провел несколько часов. Потом отвели в кабинет, сняли его и я увидел Ивана Баканова, на тот момент возглавлявшего СБУ», — добавил политик.
По его словам, его задержали военные из подразделения территориальной обороны, а не оперативники СБУ.
«Видно, это случайно произошло. Меня просто узнали, так как я узнаваемая личность на Украине был. Надели мешок, наручники и потащили в машину. Ко мне не применяли физического насилия, но было все остальное. В наручниках я пробыл несколько месяцев», — подчеркнул Медведчук.
Украинские правоохранители в мае 2021 года обвинили Медведчука в государственной измене, суд назначил ему меру пресечения в виде ареста. В феврале 2022 года он покинул свой дом в Киеве из-за угрозы жизни, однако в апреле стало известно о его задержании.
Президент Украины Владимир Зеленский в январе издал указ о лишении политика украинского гражданства.
СБУ
Виктор Медведчук
Украина
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