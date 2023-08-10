Мир 10 августа 2023, 07:59 «Мерзкий вопрос». Байден открестился от участия в бизнесе сына Президент США Байден назвал ложью информацию о его участии в бизнесе сына Правительства США

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Информация американских законодателей об участии президента США Джо Байдена в бизнесе его сына Хантера не соответствует действительности. Заявление американского лидера опубликовал пресс-пул Белого дома.

Из сообщения следует, что один из журналистов попросил Байдена прокомментировать появившиеся ранее сведения о том, что он якобы участвовал в разговорах сына с деловыми партнерами по громкой связи, еще будучи вице-президентом.

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«Я знал, что у вас будет мерзкий вопрос. <…> Это неправда», — процитировал американского президента ТАСС.

Вопрос журналиста раскритиковал официальный представитель аппарата юрисконсульта Белого дома Иэн Сэмс в соцсети X. Он обвинил СМИ в намерении «запустить машину дезинформации». Сэмс добавил: деловой партнер Хантера Байдена Девон Арчер якобы заявил, что Байден-старший не обсуждал бизнес в телефонных разговорах с участием сына.

Ранее вскрылось, что семья Джо Байдена во времена его вице-президентства получала финансирование из зарубежных источников, в том числе от российского бизнесмена Елены Батуриной.