«Мерзкие и низкие методы». Кадыров рассказал о звонках националистов родственникам военнослужащих

Представители украинских националистических групп стали обзванивать родственников военнослужащих и сообщать об их смерти. Используют они общедоступные базы телефонов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил тактику националистов в своем Telegram-канале, указав на «мерзкие и низкие методы психологического воздействия».

«Они, используя общедоступные базы телефонов, обзванивают родственников военнослужащих и сообщают им об их смерти. Конечно, это неправда, но родственники порой не могут дозвониться до военнослужащего, потому что он находится на важном задании и не может использовать сотовую связь», — отметил чеченский лидер.

Подобные методы Кадыров сравнил с фашистскими и напомнил: в век цифровых технологий нельзя совершить подобный поступок и надеяться, что не останется никаких следов.

«У нас есть логи и другие данные, которые позволяют вычислить телефонных <...> шайтанов, и спрос с них будет спрошен. А чеченцы умеют спрашивать и через десятки лет», — написал он.

Ранее Кадров посмеялся над введенными против него санкциями Японии, назвав их «прогибанием под Запад».