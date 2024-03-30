Мир 30 марта 2024, 00:22 Мерзкая улыбка Зеленского в ответ на вопрос о теракте в «Крокусе» попала на видео Зеленский ухмыльнулся при упоминании журналистом теракта в «Крокусе» Офис президента Украины

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Лицо президента Украины Владимира Зеленского обезобразилось мерзкой улыбкой, когда журналист CBS News задал ему вопрос про теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». Реакция украинского лидера попала на видео, опубликованном на YouTube-канале американской телекомпании.

На кадры попала удовлетворенная улыбка украинского лидера, а глаза засверкали, когда его спросили про теракт в России. Зеленский не смог скрыть радость от этой трагедии.

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Аналогичное поведение было и у советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, ранее заявившего, что украинское государство не имеет к теракту никакого отношения. Он также добавил, что его страна якобы никогда не использовала террористические методы.

До этого российские следователи выяснили, что террористы, атаковавшие «Крокус Сити Холл», пытались сбежать на Украину, следуя инструкциям своего куратора. Они также рассчитывали получить вознаграждение за теракт в Киеве.

Ранее депутат Европейского парламента от Нидерландов Марсель де Грааф обвинил в теракте в российском Красногорске Украину, которая, по его словам, спланировала и оплатила это преступление.