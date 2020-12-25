«Мерзавцы последние»: Лукашенко рассказал о задержанной группе террористов

В Белоруссии обезвредили террористическую группу, которая «тоннами везла оружие через Украину». Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что ее участники готовили теракты по всей стране.

«Недавно мы задержали группу [Николая] Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину. И если бы ребята наши (я всех приказал к государственным наградам немедленно представить) их не накрыли, ох нам бы Новый год был… Я его (Автуховича — прим. ред.), честно говоря, недооценивал», — приводит БелТА слова Лукашенко во время визита в Городскую детскую инфекционную клиническую больницу Минска.

Глава Белорусского государства отметил, что группа готовила теракты по всей стране, начали их осуществлять, «на том и погорели». Об этом пишет RT.

По словам Лукашенко, любые попытки террористов проникнуть на территорию республики с Украины, из Польши, Литвы и России держат на жестком контроле.

«Есть несколько группировочек еще», — подытожил белорусский президент.

По данным из открытых источников, Николай Автухович — 57-летний ветеран войны в Афганистане. Он предприниматель и демократический активист из Волковыска. Был дважды судим.