Меры по сдерживанию российского экспорта оружия предложили обсудить в США

Исследовательская служба конгресса США подготовила доклад об экспорте российского оружия. Его авторы считают, что Россия использует поставки в политических интересах, написал RT.

В докладе отмечается, что Россия является вторым по величине экспортером оружия после США на мировом рынке, продавая его 45 странам. При этом авторы доклада считают, что Россия использует поставки для продвижения внешнеполитических интересов и для того, чтобы «склонить другие страны к привлечению России к переговорам».

«Каких стратегий могут придерживаться США, чтобы сделать российское оружие менее привлекательным? В какой мере США должны предлагать экспорт собственных вооружений странам, рассматривающим возможность приобретения российского оружия?», — такие вопросы ставит документ.