Мир 22 декабря 2022, 00:37 Меры экспортного контроля в отношении группы «Вагнер» ужесточили в США Министерство торговли США ужесточило меры экспортного контроля в отношении группы «Вагнер» РИА «Новости»

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Американские власти ужесточили меры экспортного контроля в отношении группы «Вагнер». Об этом сообщило Министерство торговли США.

В документах американского ведомства «Вагнер» значится в качестве конечного «конечного военного пользователя». Это делает поставки некоторых товаров группе невозможным. Минторговли США решило таким образом ввести дополнительные жесткие ограничения, чтобы у «Вагнера» было меньше возможностей покупать снаряжение и использовать его в интересах спецоперации на Украине.

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В начале декабря США внесли «Вагнер» в список вызывающих беспокойство в сфере свободы вероисповедания организаций.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил о проведении расследования работы российской частной военной компании «Вагнер» в Центральноафриканской республике. По его словам, бойцы вмешивались в миротворческие операции ООН и мешали им.

ЧВК «Вагнер» владеет бизнесмен Евгений Пригожин. Он отмечал, что группа не соответствует ни одному критерию террористической организации. К такому выводу он пришел после изучения законов США, которые рассматривали вопрос о признании «вагнеровцев» террористической группировкой.