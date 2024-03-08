Мир 08 марта 2024, 15:59 Меры безопасности усилили в аэропорту Кишинева, куда прилетит Гуцул RT: жители Молдавии собрались в аэропорту для встречи главы Гагаузии Гуцул РИА «Новости»

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Жители Молдавии массово прибывают в аэропорт Кишинева, чтобы встретить возвращающуюся из Сочи главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул. Об этом сообщил RT.

На территории воздушной гавани ввели усиленный контроль из-за большого скопления людей. Сотрудники аэропорта также запретили жителям Молдавии заезжать на территорию на автомобиле.

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Ранее глава Гагаузии посетила Россию и встретилась с Владимиром Путиным. Гуцул также провела переговоры в Сочи с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко.

По словам молдавского оппозиционера Илана Шора, власти Молдавии планируют арестовать главу Гагаузской автономии прямо в аэропорту Кишинева.