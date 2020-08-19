Меры безопасности у генконсульства РФ в Нью-Йорке усилили

Генконсульство РФ в Нью-Йорке в течение недели забрасывали камнями, а его сотрудникам и посетителям поступали угрозы. Полиция решила усилить патрулирование вокруг территории российского дипломатического представительства.

Об усилении охранных мер РИА «Новости» рассказали в Госдепартаменте США. Подобное решение было принято, чтобы обеспечить безопасность вокруг пострадавших из-за инцидента дипломатических зданий.

С 10 по 16 августа неизвестный забрасывал камнями автомобили и здание дипмиссии. В первый день полицейские задержали нарушителя, но потом отпустили его. Кидаться камнями мужчина не прекратил.

По имеющейся информации, на консульство напал некий Реза Машаехи. Угрозы в адрес сотрудников и посетителей учреждения он выкрикивал на английском. Обещал «застрелить», «убить» людей. К правоохранительным органам дипломаты обращались каждый день.

По данным полицейского управления города, этот же человек швырял камни в консульства Украины и Венесуэлы. Ему вручили повестку в суд, который намечен на 6 ноября.