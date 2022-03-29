Российско-украинские переговоры пройдут в Стамбуле 29 марта. Перед ними в городе усилили меры безопасности. Об этом сообщило РИА «Новости».

Возможно, во время прибытия делегаций улицы будут перекрыты. Агентство уточнило, что журналисты ждут приезда президента Турции Реджепа Эрдогана и переговорщиков.

Как ожидается, Эрдоган должен провести переговоры с российской и украинской сторонами перед их встречей. Она пройдет в дворце Долмабахче, начало запланировано на 10:30 по московскому времени. Переговорный процесс продлится два дня. Известно, что российская делегация накануне прибыла в Турцию.

Прошлые встречи делегаций прошли в Белоруссии, но они не дали ощутимых результатов. Потом стороны общались в онлайн формате.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ заявил о необходимости демилитаризации и денацификации страны. По его словам, нужно прекратить геноцид и издевательства над людьми Донбасса.