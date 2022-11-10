Мир 10 ноября 2022, 04:23 Мертвый конгрессмен одержал победу на выборах в США Daily Mail: умершего конгрессмена от штата Пенсильвания Делуку переизбрали на выборах США Unsplash

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Конгрессмен-демократ от штата Пенсильвания Тони Делука одержал победу на выборах в Конгресс США. При этом умер еще за месяц до проведения голосования, сообщило издание Daily Mail.

«Тони Делука от Демократической партии, который представлял пригород Питтсбурга в нижней палате законодательного собрания штата, умер 9 октября в возрасте 85 лет. Его имя не успели убрать из бюллетеня», — пояснили авторы статьи.

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По результатам подсчетов бюллетеней конгрессмен получил 86% голосов. Местные власти заявили, что проведут внеочередные выборы для определения нового победителя.

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Промежуточные выборы в Конгресс провели в США 8 ноября. Подсчет голосов пока продолжается. Победу пророчат Республиканской партии, но пока ее представители не получили большинство мест в Палате представителей и Сенате. Несмотря на это, бывший президент США Дональд Трамп уже назвал выборы большой победой. При этом он признал их отчасти разочаровывающими. Как заявил американский лидер Джо Байден, промежуточные выборы прошли без каких-либо вмешательств.