Мертвых россиян заметили в списке угроз нацбезопасности Украины

Имена 10 российских культурных деятелей, которые уже умерли, находятся в списке лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. На это обратило внимание издание «Страна.ua».

В черном списке, который Минкульт Украины пополняет по представлению СБУ, обнаружили имена 10 умерших российских деятелей. В их числе певец Иосиф Кобзон, актеры Василий Лановой, Станислав Говорухин, Валентин Гафт, Олег Табаков, Владимир Меньшов, Борис Клюев, актриса Элина Быстрицкая, оперная певица Ирина Богачева, создатель «Ералаша» Борис Грачевский.

Ранее сообщалось, что в список артистов, угрожающих нацбезопасности страны, по ошибке внесли украинского актера Валентина Томусяка. А рэпера Моргенштерна в список включили дважды — сначала как Алишера Валеева, а потом как Алишера Моргенштерна.

В список недавно включили и Максима Галкина. По какой причине, неизвестно. Перед этим перечень пополнили сразу 32 российских актера.

Ранее среди украинцев провели опрос, спросив, готовы ли они к вооруженному восстанию для защиты своих прав. Положительно ответили только 6% опрошенных.