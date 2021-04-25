Мертвых моряков нашли на затонувшей индонезийской подлодке

Подлодку индонезийских ВМС, пропавшую в среду, обнаружили. Все 53 моряка, которые находились на борту субмарины, погибли. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Президент Индонезии Джоко Видодо в воскресенье выступил с официальным заявлением о гибели подводной лодки KRI Nanggala-402, которая пропала в среду во время учений у острова Бали. Экипаж перестал выходить на связь, после этого были начаты поиски.

Командование индонезийских ВМС в субботу доложило президенту, что подлодка утонула. Видодо заявлял, что на ее поиски направят все возможные силы и ресурсы.

В Минобороны Индонезии ранее заявили, что подлодка могла опуститься на слишком низкую глубину, при которой ее корпус не выдержал бы давления и треснул. В субботу вблизи района, где субмарина в последний раз выходила на связь, обнаружили ее обломки.

Субмарина была построена в Германии в 1978 году. В 2012 году завершился ее двухлетний ремонт в Южной Корее.

Если бы подлодка уцелела, членам экипажа могло бы хватить кислорода, чтобы продержаться до рассвета субботы.

Вице-адмирал запаса Тенгиз Борисов ранее в беседе с «360» назвал возможные причины, по которым могла произойти трагедия. Он также объяснил сложность поисковых работ.