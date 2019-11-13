Мертвую свинью в гробу принесли к Верховной раде в знак протеста

Украинские аграрии в прямом смысле слова подложили свинью Верховной раде. Они положили мертвое животное в гроб и поставили его у здания парламента. Таким образом граждане решили выразить протест на отмену моратория на продажу земли.

Как пишет телеканал «112-Украина», утром 13 ноября аграрии пришли на площадь Конституции в центре Киева. С собой они принесли мертвую свинью, которую положили в гроб и прикрыли венками. Протестующие планировали в конце акции захоронить животное прямо у здания Рады.

Участники митинга пояснили, что таким образом хотели выразить свое мнение о продаже земли. По их словам, если Украина снимет мораторий, то придется вырезать весь скот, чтобы появились деньги и возможность противостоять большим агрохолдингам.

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Как отметил зампред Украинской аграрной рады Денис Марчук, крупные компании не интересует жизнь сельских жителей.

«Их интересует только заработок. У них сегодня есть дешевые кредиты, высокие технологии. Им эти люди, которые приехали из разных уголков, как рабочие не нужны. А нам нужно, чтобы люди жили, процветало село, строились сады, школы, чтобы молодые семьи оставались в Украине», — заявил он.

Жители уже не первый раз собираются с протестами на Украине. Первые акции прошли 11 ноября, когда аграрии выехали на своей технике на шоссе в 13 областях и выступили против продажи земли. На следующий день граждане пришли с протестом к Раде.

Мораторий на продажу земли ввели на Украине в 2001 году. Сейчас власти страны объявили о его отмене с октября 2020 года. Украинский президент Владимир Зеленский заверил, что участки смогут покупать местные компании и люди. Возможность приобретения земли иностранцами решат на референдуме. Но эти заявления не устроили аграриев, которые начали митинги.