Мертвую американку нашли с питоном на шее. Женщина держала дома около 140 змей

В Индиане заводчицу змей нашли мертвой. Шею трупа обвивал сетчатый питон длиной 2,5 метра. Спасти женщину медики не смогли. Расследованием занимается полиция штата.

Тело 36-летней Лоры Херст нашли патрульные. Помимо главного «подозреваемого», в «змеином домике» находились еще около 140 рептилий. 20 из них принадлежали погибшей. Она разводила шипящих питомцев. Об этом сообщили в Fox News.

Жилище Херст принадлежит местному шерифу. Здание использовалось в качестве террариума. Сама заводчица появлялась там несколько раз в неделю. По словам специалистов, официальная причина смерти девушки не установлена. Любимца Херст назвали убийцей лишь предварительно.

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Сетчатые питоны не самые простые змеи в плане содержания. Немало проблем может доставить большой размер и высокий «индивидуализм» такого питомца.

«Они плохо приручаются и могут проявлять агрессию по отношению к человеку, который годами ухаживает за ними», — говорится на сайте Московского зоопарка.

Там же описано несколько случаев нападения сетчатых питонов на человека. Самый известный из них произошел в 1927 году на острове Салебабу в Инодонезии. Тогда змея съела 14-летнего мальчика. Официально зарегистрированы нападения еще на двух детей и женщину. При этом в природе указанная рептилия старается избегать человека.