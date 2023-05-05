Мир 05 мая 2023, 04:47 Мертвого полицейского нашли в туалете у канцелярии премьера Японии — СМИ NHK: мертвого полицейского нашли в туалете у канцелярии премьера Японии Unsplash

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Сотрудника спецподразделения полиции нашли мертвым в туалете около канцелярии премьер-министра Японии. Об этом сообщил телеканал NHK.

По данным журналистов, труп мужчины обнаружили после некого хлопка. Тело с огнестрельным ранением находилось в кабинке туалета контрольно-пропускного пункта охраны. Рядом с полицейским лежало оружие.

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Мужчину доставили в больницу, где медики констатировали его смерть. Как уточнили в публикации, все произошло во время службы правоохранителя.

Премьер-министр Японии Кисида вернется в страну 5 мая после поездок в Африку и Сингапур.