Мертвого пассажира нашли в самолете в аэропорту Гамбурга. Он был заражен COVID-19

В самолете, летевшем 25 октября по маршруту Стамбул — Гамбург авиакомпании Pegasus Airlines, был обнаружен 51-летний мертвый мужчина. Он был полностью вакцинирован, но при вскрытии выяснилось, что он был инфицирован коронавирусом.

Как сообщило The Daily Mail, умерший родился в России, но проживал в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн. Официальная причина смерти пока неясна. Хотя известно, что мужчина страдал рядом сопутствующих заболеваний.

Пассажир на посадке предъявил сертификат вакцинации.

Издание Focus Online сообщило, что предположения о том, что он был доставлен мертвым на борт самолета, не подтвердились.

В своем заявлении турецкая авиакомпания Pegasus объявила, что 51-летнему мужчине разрешили вылететь обратным рейсом между Германией и Турцией в полном соответствии с правилами профилактики ковида. Он представил полный сертификат о вакцинации. Авиакомпания не будет вмешиваться в начавшееся расследование, но предложила полиции свою помощь.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что 80% людей, заболевших COVID-19 и имеющих об этом сертификат, на самом деле прививку не делали. Установить истину помогает специальный маркер, который можно выявить с помощью анализов.