03 января 2024, 02:45
Мертвого мужчину нашли в двигателе самолета в США
CNN: мужчина спрятался в двигателе самолета в аэропорту США и умер
Житель США залез в двигатель самолета в международном аэропорту Солт-Лейк-Сити. Позже его нашли мертвым, сообщил телеканал CNN.
По данным аэропорта, 30-летний мужчина пробрался на охраняемую территорию через запасной выход терминала и побежал к южному концу западной взлетно-посадочной полосы аэропорта, где вели противообледенительные работы.
Реклама
После этого американец залез в неработающий двигатель самолета, где его без сознания обнаружили спасатели. Реанимировать его не получилось. Сейчас полицейские выясняют причину смерти мужчины.
Также устанавливаются личность погибшего и мотивы его поступка. Ситуация с мужчиной в двигателе не сказался на работе аэропорта.
Ранее в аэропорту японского города Токио при посадке загорелся самолет. Пожарные службы тушили лайнер несколько часов, сообщал сайт kp.ru. В этот момент на борту находились более 400 пассажиров, их оперативно эвакуировали.
США
Полиция
Реклама
Реклама