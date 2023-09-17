Мир 17 сентября 2023, 02:13 «Мертвая тишина». Западные СМИ перестали писать новости об Украине Экс-агент ЦРУ Джонсон: западные СМИ не пишут об Украине из-за неудач ВСУ РИА «Новости»

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Западная пресса перестала освещать ситуацию на Украине в связи с неудачами Вооруженных сил страны на поле боя. Таким мнением поделился бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Для сравнения он взял количество публикуемых новостей об украинском конфликте в 2023 и 2022 годах, отметив, что сейчас наблюдается «мертвая тишина».

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«В прошлом году они обновляли новости об Украине каждые полчаса», — отметил Джонсон.

По словам аналитика ЦРУ, западные журналисты молчат из-за отсутствия успехов украинской армии и в связи с ее большими потерями. Кроме того, Украина скоро останется без поддержки, ведь страны-члены НАТО начинают сомневаться в целесообразности новых поставок вооружений ВСУ.

Президент Владимир Путин ранее назвал чушью заявления западных СМИ об иностранных наемниках и добровольцах из КНДР в рядах ВС России.