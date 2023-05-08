Мир 08 мая 2023, 19:17 Мероприятия в честь Дня Победы в Берлине пройдут без российских флагов Полиция Берлина сообщила о судебном запрете на российские флаги в День Победы РИА «Новости»

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Запрет на демонстрацию российских флагов и символики во время торжественных мероприятий 8 и 9 мая в Берлине сохранится. Как сообщила пресс-служба полиции столицы Германии, такое решение принял Высший административный суд.

Под ограничение подпали флаги России, знамена СССР, а также георгиевская лента на мероприятиях, которые пройдут в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шенхольцер-Хайде, где находятся мемориалы павших советских воинов. Запрет не распространится на ветеранов и дипломатов.

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Изначально полиция Берлина выпустила постановление о запрете российской и украинской символики в местах проведения массовых мероприятий, чтобы не допустить провокаций и достойно почтить память павших бойцов Советской армии.

При этом изначально организаторы акции «Бессмертный полк» обжаловали решение полиции на время проведения шествия. Но полиция не согласилась с этим вердиктом и обратилась в высшую инстанцию.

При этом запрет на украинскую символику суд отменил. Об этом со ссылкой на адвоката Патрика Хайнеманна сообщила газета Tagesspiegel. Юрист пояснил, что суд снял запрет на использование украинской символики, признав, что проводимые ранее украинцами общественные акции не представляли опасности для окружающих.

Полиция отказалась обжаловать это решение, но добилась частичного запрета на использование советских и российских символов.