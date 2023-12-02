Мир 02 декабря 2023, 21:37 Мероприятия по улучшению криминогенной ситуации начались в Ташкенте Полиция Ташкента запустила мероприятия по улучшению криминогенной ситуации Unsplash

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Полиция в Ташкенте проводит масштабные профилактические и оперативные мероприятия по улучшению криминогенной обстановки и обеспечению безопасности населения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы Узбекистана.

Местных жителей призвали соблюдать правила безопасности. Уточняется, что мероприятия проводят ГУВД, МВД и другие ведомства Ташкента.

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«Прилагаемые усилия направлены на обеспечение мира и спокойствия в нашем городе», — подчеркнули в ведомстве.

Правоохранители не привели информации о задержании возможных правонарушителей.

В Ташкенте 28 ноября задержали единственного вора в законе Узбекистана 52-летнего Бахтиера Кудратуллаева. В криминальных кругах он более известен как «Бахти Ташкентский» или «Бахти Янгиабадский».

В России 10 ноября отмечали День полиции, история которого берет начало с 1715 года. Он посвящен сотрудникам органов внутренних дел — защитникам правопорядка и блюстителям закона.