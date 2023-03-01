Мир 01 марта 2023, 12:01 Мероприятия для повышения интереса к политике Евросоюза будут проводить в Латвии

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Еврокомиссия намерена проводить в Латвии мероприятия, направленные на повышение внимания общественности и СМИ к изменениям в области политики Евросоюза. Об этом написал RT.

В стране планируется проведение семинаров для представителей СМИ, мероприятий, связанных с цифровой коммуникацией и других кампаний.

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«Задача работы с прессой и в социальных сетях заключается в привлечении интереса широкой общественности, повышении посещаемости и осведомленности», — говорится в тексте документа.

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Финансирование данного проекта составит не менее 800 тысяч евро.