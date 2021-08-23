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    23 августа 2021, 11:35

    «Мероприятие, на котором отмоют деньги». Независимый журналист объяснил цель «Крымской платформы»

    Александра Прохорова, Анастасия Калинина

    В понедельник в Киеве начнется форум «Крымская платформа». Одна из его заявленных целей — обсуждение путей «деоккупации» полуострова. Но ничего особенного ждать от этого не стоит. Подобные проекты уже были, но с другим названием. Об этом «360» рассказала независимый журналист, эксперт по Украине Оксана Шкода.

    «Мероприятие, на котором отмоют деньги». Независимый журналист объяснил цель «Крымской платформы»

    «Я более чем уверена, что ждать от этой ситуации ничего не приходится. Подобные проекты, но немного с другим названием, в течение этих семи лет уже были. Они абсолютно не возымели никакого результата. Насколько известно, на эту так называемую „Крымскую платформу“ прибыли далеко не первые лица ряда государств», — сказала эксперт.

    По ее словам, это очередной вариант заявить о себе. Украина в лице президента и правительства не может себе позволить забыть крымский вопрос. Это то, что на данным момент приносит им определенные бонусы, транши, деньги. Это то, на что они бьют в течение семи лет, чтобы Запад как-то на это реагировал.

    Поэтому возникает необходимость что-то проводить — надо сделать видимость, что Крым пытаются вернуть. По предварительным данным, на проведение платформы было выделено около трех миллионов гривен. Это большая сумма для Украины с учетом нынешней ситуации.

    «Это элементарное мероприятие, на котором отмоют деньги, сделают ряжд каких-то заявлений. На самом деле это никак не повлияет ни на жителей Крыма, ни на Крым, на на Россию. Единственное, от кого-то опять будут прописаны очередные заявления с требованием санкций, возможно будут внесены какие-то фамилии в список. Просто надо громко заявить, обратить на себя внимание. Толку никакого», — резюмировала журналист.

    Саммит «Крымская платформа» пройдет 23 августа. Зеленский заявил, что нежелание лидеров некоторых западных стран принять участие в форуме объясняется страхом перед Россией.