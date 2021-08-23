«Мероприятие, на котором отмоют деньги». Независимый журналист объяснил цель «Крымской платформы»

В понедельник в Киеве начнется форум «Крымская платформа». Одна из его заявленных целей — обсуждение путей «деоккупации» полуострова. Но ничего особенного ждать от этого не стоит. Подобные проекты уже были, но с другим названием. Об этом «360» рассказала независимый журналист, эксперт по Украине Оксана Шкода.

«Я более чем уверена, что ждать от этой ситуации ничего не приходится. Подобные проекты, но немного с другим названием, в течение этих семи лет уже были. Они абсолютно не возымели никакого результата. Насколько известно, на эту так называемую „Крымскую платформу“ прибыли далеко не первые лица ряда государств», — сказала эксперт.

По ее словам, это очередной вариант заявить о себе. Украина в лице президента и правительства не может себе позволить забыть крымский вопрос. Это то, что на данным момент приносит им определенные бонусы, транши, деньги. Это то, на что они бьют в течение семи лет, чтобы Запад как-то на это реагировал.

Поэтому возникает необходимость что-то проводить — надо сделать видимость, что Крым пытаются вернуть. По предварительным данным, на проведение платформы было выделено около трех миллионов гривен. Это большая сумма для Украины с учетом нынешней ситуации.

«Это элементарное мероприятие, на котором отмоют деньги, сделают ряжд каких-то заявлений. На самом деле это никак не повлияет ни на жителей Крыма, ни на Крым, на на Россию. Единственное, от кого-то опять будут прописаны очередные заявления с требованием санкций, возможно будут внесены какие-то фамилии в список. Просто надо громко заявить, обратить на себя внимание. Толку никакого», — резюмировала журналист.

Саммит «Крымская платформа» пройдет 23 августа. Зеленский заявил, что нежелание лидеров некоторых западных стран принять участие в форуме объясняется страхом перед Россией.