Мэром Таллина переизбрали русскоговорящего политика Кылварта

Члена партии Центра Михаила Кылварта переизбрали мэром Таллина. За русскоговорящего политика проголосовали 46 депутатов городского собрания.

Конкурентом Кылварта был представитель партии «Отечество» Урмас Рейнсалу. По итогам заседания горсобрания он получил 21 голос. Кандидатуру Кылварта поддержали 46 депутатов из 79, сообщил «Интерфакс».

Первый раз Кылварт занял пост главы Таллина в 2019 году. До этого он работал заместителем мэра по вопросам образования, культуры, молодежи, спорта и интеграции. За годы своей карьеры Кылварт успел поработать юристом и преподавателем вузовских курсов по истории культуры и риторики.

Михыил Кылварт родился в 1977 году в Казахстане. Вырос в семье эстонца и кореянки с китайскими корнами. Пара переехала в Эстонию, когда сыну было три года. Кылварт заработал славу защитника русской школы. В 2010 году он стал членом Совета русской школы. Тогда же его включили в состав Круглого стола национальностей Эстонского совета сотрудничества. Этот совет работал при эстонском президенте. С 2017 года Кылварт возглавляет Эстонскую федерацию тхэквондо.