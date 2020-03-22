Меркель засекли в магазине за покупкой вина и туалетной бумаги. Маски на ней не было

Покупатели одного из магазинов в Берлине заметили среди прилавков канцлера Германии Ангелу Меркель. Она закупалась продуктами, вином и туалетной бумагой. Содержимое тележки на апокалиптический набор не походило, скорее, политик просто пополняла запасы холодильника. Но смущает тот факт, что она была без медицинской маски.

Лидера Германии увидели в обычном супермаркете Hit Ullrich в Берлине, пишет RTL. Она спокойно набирала товары в тележку в своем привычном образе. Меркель выбрала для похода в супермаркет черные классические брюки, синий пиджак и красную сумочку. Среди покупок у нее увидели четыре бутылки вина Ricossa, пачку туалетной бумаги, банку солений и другие продукты.

При этом канцлер Германии была без медицинской маски на лице. Журналисты рассказывают, что Меркель в этот магазин заглядывает часто, а сумки с покупками всегда уносит домой сама.

Ранее Меркель призывала жителей страны придерживаться самоизоляции и серьезно отнестись к мерам по борьбе с заболеванием. По данным на 21 марта в Германии зараженных коронавирусом насчитывается более 16 тысяч человек, сообщает RT. Скончались от болезни 47 пациентов. В мире зафиксировано более 308 тысяч случаев инфицирования.