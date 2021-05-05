Меркель заявила о новом распределении сил в Европе из-за России

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о перераспределении сил в мире из-за экономического и политического усиления Китая и «частично очень агрессивного» поведения России. Также Меркель отметила роль коронавируса. Об этом сообщило РИА «Новости».

Меркель назвала США важнейшим партнером Европы, а также отметила, что они являются естественным и «неизбежным» соратником Германии.

«Только совместно с США мы можем эффективно участвовать в глобализации, мы гораздо сильнее, если мы разделяем общие позиции», — заявила политик на конгрессе «За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство», организованном немецким консервативным альянсом ХДС/ХСС.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в марте этого года заявил о том, что действия России необходимо сдерживать. Он отметил «агрессивное поведение» страны. Политик заявил, что ситуация требует усиления обороны альянса и увеличения финансирования.

Глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр среди причин повышения расходов на вооружение назвал «поведение России».

Министерство иностранных дел России отметило, что в формировании внешней политики будет учитывать настрой НАТО по отношению к стране. По заявлению Кремля, Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Ранее президент Владимир Путин высказался о мирных намерениях России. Он заявил, что российская угроза — это «выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это».