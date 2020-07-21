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    21 июля 2020, 11:15

    Меркель заявила, что саммит ЕС передал «сигнал за пределы Европы»

    Полина Петрова

    Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что саммит ЕС передал «сигнал за пределы Европы» после того, как страны-участники объединения согласовали бюджет и фонд восстановления.
    Меркель заявила, что саммит ЕС передал «сигнал за пределы Европы»

    Уточняется, что в окончательном варианте бюджетный план на семь лет составляет порядка триллиона евро. Меркель подчеркнула, что он был продуман в интересах будущего всей Европы, информирует ИА Nation News.

    Так, был сохранен размер внебюджетного финансирования на уровне 750 миллиардов евро. Канцлер Германии пояснила, что в числе членов ЕС были и иные мнения по этому вопросу, однако в результате удалось прийти к согласию.

    Новости SMI.FM