Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что саммит ЕС передал «сигнал за пределы Европы» после того, как страны-участники объединения согласовали бюджет и фонд восстановления.

Уточняется, что в окончательном варианте бюджетный план на семь лет составляет порядка триллиона евро. Меркель подчеркнула, что он был продуман в интересах будущего всей Европы, информирует ИА Nation News.

Так, был сохранен размер внебюджетного финансирования на уровне 750 миллиардов евро. Канцлер Германии пояснила, что в числе членов ЕС были и иные мнения по этому вопросу, однако в результате удалось прийти к согласию.