Меркель заявила, что ЕС введет электронные прививочные паспорта

Лидеры Евросоюза считают необходимым введение электронных прививочных паспортов для тех, кто вакцинировался от коронавируса. Об этом рассказала канцлер Германии Ангела Меркель по итогам первого дня саммита ЕС, сообщил Focus.

По ее словам, главы европейских стран были «едины во мнении», что необходимо нечто подобное.

Некоторые участники переговоров заявили, что пока из-за небольшого числа привитых, паспорта вакцинации не актуальны, но нужно подготовиться к их введению.

Работа над техническим решением уже ведется, важно совместить национальные системы обработки информации, добавила канцлер. Еврокомиссии потребуется около трех месяцев на разработку технических условий.

«Есть надежда, что до лета это будет сделано», — сообщила Меркель.

Власти Германии, напомнила канцлер, уже одобрили разработку национального сертификата вакцинации.

Также она рассказала коллегам о введении погранконтроля из-за вспышек эпидемии на отдельных территориях. 11 февраля Германия запретила въезд из Чехии и австрийского Тироля из-за распространения там новых штаммов коронавируса.