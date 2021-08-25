Меркель заявила, что Афганистан может стать очагом терроризма

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила в бундестаге со специальным заявлением по ситуации в Афганистане. Об сообщило РИА «Новости».

Она заявила, что закрытие воздушного моста с Кабулом через несколько дней не означает, что усилия по эвакуации прекратятся. Кроме того, по словам Меркель, Афганистан может стать очагом терроризма после вывода войск НАТО, этому нужно противостоять.

«Мы достигли цели, поставленной в 2001 году, в начале миссии. С тех пор из Афганистана больше не исходили международные теракты. Это был конкретный вклад в безопасность нашей страны, заслуга наших солдат», — сказала Меркель.

Она добавила, что контакты с талибами* будут тесно согласованы с международными партнерами, этот вопрос был обсужден на встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Канцлер отметила, что диалог должен быть продолжен. Еще Меркель заявила, что мир переоценил способность афганских сил сопротивляться талибам*.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещена в России.