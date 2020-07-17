Меркель заблудилась на саммите ЕС: видео
Ангела Меркель, канцлер Германии, «заблудилась» во время саммита Евросоюза в Брюсселе. Кадры, на котором политик замешкалась, не зная, куда идти, опубликовал журналист Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter. Об этом сообщило РИА ФАН.
На ролике видно, как Ангела Меркель, идя по красной ковровой дорожке, вдруг остановилась посреди коридора, стала неуверенно топтаться на месте и вопрошающе заглядывать за угол. Затем канцлер все же решилась пойти дальше.
«Что там, за поворотом? Стоит ли идти?»: Меркель и опасности, подстерегающие на саммите ЕС», — пошутил журналист в посте.
Пользователи социальной сети начали строить свои догадки о том, почему канцлер Германии боялась пойти за угол.
«Просто ей показалось, что она услышала голоса Зеленского и Порошенко», — предположил Николай Колпаков.