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    17 июля 2020, 16:39

    Меркель заблудилась на саммите ЕС: видео

    Анастасия Кременчугская

    Ангела Меркель, канцлер Германии, «заблудилась» во время саммита Евросоюза в Брюсселе. Кадры, на котором политик замешкалась, не зная, куда идти, опубликовал журналист Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter. Об этом сообщило РИА ФАН.

    На ролике видно, как Ангела Меркель, идя по красной ковровой дорожке, вдруг остановилась посреди коридора, стала неуверенно топтаться на месте и вопрошающе заглядывать за угол. Затем канцлер все же решилась пойти дальше.

    «Что там, за поворотом? Стоит ли идти?»: Меркель и опасности, подстерегающие на саммите ЕС», — пошутил журналист в посте.

    Пользователи социальной сети начали строить свои догадки о том, почему канцлер Германии боялась пойти за угол.

    «Просто ей показалось, что она услышала голоса Зеленского и Порошенко», — предположил Николай Колпаков.