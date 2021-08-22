Меркель выступила за скорейшее продление договора по транзиту газа через Украину

Обсуждение деталей нового договора по транзиту российского газа через территорию Украины должно начаться как можно скорее. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Меркель подчеркнула, что Берлин настаивает на скором начале переговоров по новому договору.

Она отметила, что понимает опасения украинских властей, связанные с газопроводом «Северный поток — 2». По словам канцлера, если поставки топлива станут использоваться «как оружие», то Германия выступит за введение жестких санкций.

«Мы дали понять, что в европейских рамках будем выступать за новые санкции, если укрепится подозрение, что трубопровод используется как оружие», — заявила она.

Россия неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» — это коммерческий проект, где есть участие компаний из Евросоюза.

Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель подчеркнул, что Москва выполнит все свои обязательства по газовому контракту с Украиной. Заключение новых договоренностей будет зависеть от потребностей стран Евросоюза.

Германия взяла на себя обязательства в рамках соглашения с США сохранить транзит газа через Украину после 2024 года. Вашингтон пообещал, что не будет вводить санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Однако формально власти США уже нарушили свои обещания. На этой неделе американский Минфин включил в санкционный список российские компании «Нобилити» и «Константа», а также суда «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета» за связь с «Северным потоком — 2».