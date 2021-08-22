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    22 августа 2021, 15:29

    Меркель выступила за скорейшее продление договора по транзиту газа через Украину

    Анатолий Минкин

    Обсуждение деталей нового договора по транзиту российского газа через территорию Украины должно начаться как можно скорее. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Меркель выступила за скорейшее продление договора по транзиту газа через Украину

    Меркель подчеркнула, что Берлин настаивает на скором начале переговоров по новому договору.

    Она отметила, что понимает опасения украинских властей, связанные с газопроводом «Северный поток — 2». По словам канцлера, если поставки топлива станут использоваться «как оружие», то Германия выступит за введение жестких санкций.

    «Мы дали понять, что в европейских рамках будем выступать за новые санкции, если укрепится подозрение, что трубопровод используется как оружие», — заявила она.

    Россия неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» — это коммерческий проект, где есть участие компаний из Евросоюза.

    Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель подчеркнул, что Москва выполнит все свои обязательства по газовому контракту с Украиной. Заключение новых договоренностей будет зависеть от потребностей стран Евросоюза.

    Германия взяла на себя обязательства в рамках соглашения с США сохранить транзит газа через Украину после 2024 года. Вашингтон пообещал, что не будет вводить санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Однако формально власти США уже нарушили свои обещания. На этой неделе американский Минфин включил в санкционный список российские компании «Нобилити» и «Константа», а также суда «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета» за связь с «Северным потоком — 2».