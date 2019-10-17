Меркель выразила опасения, что террористы ИГ* окажутся на свободе

По словам немецкого канцлера, после ухода сил Соединенных Штатов из Сирии, в регионе возросла роль России и Ирана.

Военный блеф Эрдогана. Станет ли конфликт на севере Сирии настоящей войной Подробнее

Меркель выразила опасения в том, что военная операция Турции «Источник мира» может привести к освобождению террористов «Исламского государства»*, которых ранее задержали курды. Это внесет новую неопределенность на Ближнем Востоке и в Европе.

Как сообщил сайт «Экономика сегодня», Меркель особенно подчеркнула, что добиться соблюдения интересов Турции на сирийской границе возможно только дипломатическим путем.

* ИГ / «Исламское государство» / ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная в РФ