Меркель выразила опасения, что террористы ИГ* окажутся на свободе
В ходе речи в Бундестаге канцлер Германии Ангела Меркель заявила о перемене в расстановке сил в Сирии после ухода оттуда армии США, сообщил ТАСС.
По словам немецкого канцлера, после ухода сил Соединенных Штатов из Сирии, в регионе возросла роль России и Ирана.
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Меркель выразила опасения в том, что военная операция Турции «Источник мира» может привести к освобождению террористов «Исламского государства»*, которых ранее задержали курды. Это внесет новую неопределенность на Ближнем Востоке и в Европе.
Как сообщил сайт «Экономика сегодня», Меркель особенно подчеркнула, что добиться соблюдения интересов Турции на сирийской границе возможно только дипломатическим путем.
* ИГ / «Исламское государство» / ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная в РФ