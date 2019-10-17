  • Меркель выразила опасения, что террористы ИГ* окажутся на свободе

    17 октября 2019, 13:13

    Ирина Нагайникова

    В ходе речи в Бундестаге канцлер Германии Ангела Меркель заявила о перемене в расстановке сил в Сирии после ухода оттуда армии США, сообщил ТАСС.

    По словам немецкого канцлера, после ухода сил Соединенных Штатов из Сирии, в регионе возросла роль России и Ирана.

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    Меркель выразила опасения в том, что военная операция Турции «Источник мира» может привести к освобождению террористов «Исламского государства»*, которых ранее задержали курды. Это внесет новую неопределенность на Ближнем Востоке и в Европе.

    Как сообщил сайт «Экономика сегодня», Меркель особенно подчеркнула, что добиться соблюдения интересов Турции на сирийской границе возможно только дипломатическим путем.

    * ИГ / «Исламское государство» / ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная в РФ