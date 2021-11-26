Меркель выбрала для церемонии ухода с должности песню Нины Хаген

Покидающая пост канцлера Германии Ангела Меркель выбрала для церемонии прощания песню 1974 года панк-певицы Нины Хаген Du hast den Farbfilm vergessen («Ты забыл цветную пленку») и звезды 50-х годов Хильдегарда Кнефа Fur mich soll’s rote Rosen regnen («Для меня должен идти дождь из красных роз»). Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

Заказ песен от уходящего в отставку политика — это давняя традиция Германии. Исполнять мелодии будет оркестр бундесвера.

Кроме того, в списке заказов канцлера есть религиозный гимн «Великий Бог, мы славим тебя».

Из-за действующих санитарных ограничений церемонию проведут в меньшем формате, чем обычно. Туда пригласили около 200 человек. Точно известно, что в список вошли 52 федеральных министра из правительства Меркель, а также ее соратники. Сама политик выступит с короткой речью.

Церемония пройдет во внутреннем дворе Министерства обороны Германии в Берлине в следующий четверг, 2 декабря.

Освободившуюся должность главы правительства Германии займет Олаф Шольц. Его должны утвердить депутаты бундестага на ближайшем заседании, которое пройдет в декабре.