Меркель ввела карантин на Пасху. И отменила его через 2 дня

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала ошибкой введение ковидных выходных на Пасху. В результате она отменила свое решение. Об этом сообщило издание Bild.

После критики решения властей в среду состоялось экстренное совещание с главами регионов.

«Я решилась на эту встречу, потому что утром решила не вводить необходимые распоряжения по согласованным в понедельник дополнительным пасхальным выходным, а отменить их. <…> Скажу откровенно: это только моя личная ошибка», — заявила она.

Канцлер еще раз подчеркнула, что ошибку нужно называть ошибкой. Она добавила, что введение длинных выходных поднимало много дополнительных вопросов. А за такой короткий срок их нельзя решить должным образом.

Более того, Меркель заявила, что понимает, что произошедшее внесло «неопределенность». Она призналась, что сожалеет об этом, и попросила у горожан прощения.

В понедельник власти решили ввести ковидные ограничения с 1 по 5 апреля. На этот период как раз приходится празднование Пасхи. Власти предполагали, что закрытие супермаркетов на это время и запрет на проведение встреч свыше пяти человек, помогли бы преодолеть пандемию в стране.