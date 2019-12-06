Меркель впервые посетит бывший концлагерь Освенцим

Канцлер Германии Ангела Меркель посетит мемориал на месте нацистского концентрационного лагеря Освенцим. В памятное место немецкий лидер приедет впервые с момента вступления в должность.

Меркель уже пожертвовала свыше 66 миллионов долларов от правительства Германии государственному музею Аушвиц-Биркенау, сообщил портал Euronews. Во времена Второй мировой войны здесь располагался крупнейший лагерь смерти.

Отмечается, что канцлер Германии ранее посещала территории других концлагерей. Она также встречалась с выжившими в Освенциме.

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Точное число погибших в лагере смерти установить невозможно — многие документы были уничтожены. По мнению историков, в Освенциме уничтожили от 1,1 до 1,6 миллиона человек, в большинстве своем это были евреи. Историк Геннадий Комков в статье, опубликованной в Большой советской энциклопедии, называл число, превышающее четыре миллиона человек.

Лагерь освободили в 1945 году советские войска. Он стал одним из главных символов холокоста. В 1947 году на территории лагеря основали музей, который вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.