Меркель впервые озвучила причины дрожи в 2019 году

Приступы дрожи, которые происходили с Ангелой Меркель в 2019 году, были вызваны несколькими причинами. Одной из них бывшей канцлер Германии назвала стресс после смерти ее матери.

Меркель в интервью телеканалу Phoenix заметила, что события в семье повлияли на нее сильнее, чем политик изначально думала.

«Во-первых, я была очень измучена после смерти моей матери. <…> Во-вторых, это было связано с ограничением в питье», — поделилась экс-канцлер.

Приступы, призналась Меркель, спровоцировали у нее «страх попасть в такую ситуацию». Выходом для политика стало прослушивание национального гимна сидя на стуле.

«Это удалось, и это хорошо повлияло на меня», — сказала бывший канцлер.

Несколько приступов сильной дрожи, охватившей Меркель, произошли на крупных мероприятиях в 2019 году. По официальной версии, со здоровьем у канцлера было все в порядке.