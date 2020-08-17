Меркель во вторник обсудит с Путиным Белоруссию

«Во время заседания состоится обмен мнениями и оценками событий в Белоруссии, а также будет обсуждаться вопрос о возможных санкциях», — сказно в сообщении.

Меркель поинтересовалась, что планирует делать оппозиционный лидер Светлана Тихановская, которая сейчас в Литве. А также поблагодарила страну за помощь, оказанную Тихановской.

В настоящее время Берлин по дипломатическим каналам пытается связаться с Александром Лукашенко, рассказала Меркель. Сам же Лукашенко сообщил, что в воскресенье уже беседовал с Берлином.