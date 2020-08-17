Меркель во вторник обсудит с Путиным Белоруссию
Канцлер Германии Ангела Меркель известила главу Литвы Гитанаса Науседу о том, что во вторник проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Также на сайте главы Литвы сказано, что в среду состоится заседание Европейского совета в режиме видео-конференц-связи — на нем будут обсуждать возможные санкции против Белоруссии.
«Во время заседания состоится обмен мнениями и оценками событий в Белоруссии, а также будет обсуждаться вопрос о возможных санкциях», — сказно в сообщении.
Меркель поинтересовалась, что планирует делать оппозиционный лидер Светлана Тихановская, которая сейчас в Литве. А также поблагодарила страну за помощь, оказанную Тихановской.
В настоящее время Берлин по дипломатическим каналам пытается связаться с Александром Лукашенко, рассказала Меркель. Сам же Лукашенко сообщил, что в воскресенье уже беседовал с Берлином.