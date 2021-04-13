Меркель увидела «свет в конце» тоннеля в борьбе с ковидом

Вакцинация от коронавируса в Германии проходит успешно. Страна приближается к «свету в конце тоннеля» и победе над пандемией. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Пока мы вновь вводим ограничения, продвигается кампания по вакцинации, и она продвигается с каждым днем лучше. День ото дня сотни тысяч получают лучшую защиту от болезни. А с тех пор, как были подключены врачи-терапевты и скоро будут подключены врачи на предприятиях, мы движемся все большими шагами к свету в конце этого тоннеля», — приводит РИА «Новости» слова главы немецкого правительства.

Как сообщил Минздрав ФРГ, полностью прививки сделали уже 5,1 миллиона жителей Германии. Это 6,2% населения. Первый компонент вакцины получили 13,5 миллиона человек (16,3%).

По данным Университета Джона Хопкинса за все время пандемии в Германии выявили более трех миллионов случаев COVID-19. От болезни умерли 78 806 человек. В начале апреля из Германию в Россию прилетели туристы, чтобы сделать прививку от коронавируса.