Меркель указала Европе на необходимость быть самостоятельной

Отношения Европы с США переменчивы, поэтому ей стоит брать на себя больше ответственности в мировой политике. Не лишним для европейских странам будет и развитие военного потенциала.

Канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете Financial Times заметила, что внимание Вашингтона к Европе уже не такое острое, как раньше. Подобное, считает политик, будет происходить при любом президенте.

«Поэтому все мы в Европе, а особенно в Германии, должны брать на себя больше ответственности», — подчеркнула Меркель.

Ее напутствие касается в том числе военной сферы. Ее потенциал европейские страны должны наращивать, увеличивая при этом и оборонные расходы. Они должны превысить 2% от ВВП, поскольку сейчас явно недостаточны.

Европу, уверена Ангела Меркель, не должны пугать конфликты в других странах — в них нужно быть готовыми вмешаться. Канцлер напомнила, что Берлин примет участие в международных миссиях в Мали, Сенегале, Сомали и в Афганистане.

Немецкий лидер заметила, что США и Европа по-прежнему будут сотрудничать, и эти взаимоотношения довольно важны. Они затрагивают сферу решения основных вопросов, затрагивающих в том числе мировые ценности и интересы.