Мир 16 апреля 2023, 19:22 Меркель сделали крайней. Резников объяснил, почему Украина до сих пор не в НАТО Глава Минобороны Резников обвинил Меркель в том, что Украина до сих пор не вступила в НАТО РИА «Новости»

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Ангела Меркель, будучи канцлером Германии, выступила против вступления Украины в НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году и убедила в этом США и других членов альянса. Об этом заявил глава украинского Минобороны Алексей Резников в интервью La Razon.

По его словам, США и другие страны тогда были готовы работать над процессом вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс. Однако Меркель убедила союзников по блоку не делать этого, подчеркнул украинский министр.

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«Именно канцлер Германии Ангела Меркель выступила против и убедила остальных», — сказал Резников.

Он пояснил, что на саммите в Бухаресте рассматривали реальную возможность того, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Но в то же время на Западе начали применять доктрину о том, чтобы «не провоцировать Россию», заметил глава Минобороны республики.

Пресс-секретарь экс-канцлера Германии ранее заявляла, что Меркель убеждена в том, что в 2008 году было правильным не поддерживать решение по ускоренному вступлению Украины в НАТО.