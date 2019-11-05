Меркель рассказала о своей мечте времен падения Берлинской стены

Если бы Берлинская стена не пала, канцлер ФРГ Ангела Меркель вышла бы на пенсию и осуществила свою давнюю мечту. Она обязательно поехала бы в Америку смотреть на Скалистые горы и слушать Брюса Спрингстина.

В интервью еженедельнику Spiegel она сообщила, что, если бы Германская Демократическая республика не прекратила свое существование, она вышла бы на пенсию в 60 лет, и осуществила свою мечту. Берлинская стена рухнула, когда Меркель было 35 лет.

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«В ГДР женщины в возрасте 60 лет выходили на пенсию, я бы уже пять лет назад получила свой загранпаспорт и поехала бы в Америку. Пенсионеры в ГДР пользовались свободой передвижения — кто не мог быть больше использован в качестве социалистического работника, тому разрешали уехать», — рассказала Меркель. Они призналась, что обязательно побывала бы в ФРГ, но сначала поехала в Америку из-за ее «размера, многообразия и культуры».

«Увидеть Скалистые горы, покататься на машине и услышать Брюса Спрингстина — это была моя мечта», — сказала Меркель.

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Она также назвала сложным диалог между восточными и западными немцами. По ее мнению, жителям европейской части Германии трудно понять, что даже при диктатуре можно жить счастливо. Люди праздновали дни рождения и Рождество вместе с семьей и друзьями, грустили и радовались.

Она отметил, что для восточных немцев современная жизнь стала свободной, но не всегда легкой. Канцлер сообщила, что помимо успешных регионов есть и почти вымершие. Молодые люди уехали из деревень, и в них доживают одни старики.

Берлин ранее объявил о проведении с октября 2019 года по октябрь 2020 года юбилейного года Германского единства. В рамках празднования 9 ноября по всей стране состоятся торжества, посвященные 30-летию падения Берлинской стены (Berliner Mauer).

Так называлась укрепленная государственная граница, просуществовавшая с 1961 по 1989 годы.

Она разделяла немецкую столицу на две территории, принадлежащие разным странам и двум мирам.