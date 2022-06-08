Меркель рассказала о случае с лабрадором Кони на встрече с Путиным

Президент РФ Владимир Путин на первой встрече с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель в 2007 году в Кремле подарил ей игрушечную собаку. Перед этим российский лидер поинтересовался у немецкой коллеги, боится ли она этих животных.

Меркель побывала в Москве накануне визита в Сочи. Ее впечатления от личной беседы с Путиным привел телеканал Phoenix.

«Путин мне сказал: „Я слышал, что у тебя есть проблемы с собаками?“ И у него была для меня такая большая игрушечная собака», — поделилась экс-канцлер.

Меркель в шутку заметила, что смелость канцлера оказалась под угрозой из-за домашнего животного. По ее словам, из-за подобных «психологических сложностей» невозможно действовать политически полноценно: что-то может пойти не по плану.

В Сочи во время переговоров Путина и Меркель в комнату зашла собака президента России. Канцлер Германии лабрадора Кони испугалась. В иностранных СМИ, напомнило РИА «Новости», писали о намеренном поступке российского лидера. Якобы он знал о страхе Меркель после нападения на нее пса в 1995 году.

В беседе с немецкими журналистами в 2016 году Путин заметил, что не знал о фобии Меркель. Канцлеру он, наоборот, хотел сделать приятное, продемонстрировав своего питомца. Перед Меркель президент РФ в итоге извинился.