Меркель рассказала о новых эпидемических правилах

Канцлер Германии Ангела Меркель 16 апреля рассказала о четвертом пакете поправок к закону об эпидемиологической защите населения. Депутаты от оппозиции резко выступили против этого документа, сообщило РИА «Новости».

Исходя из поправок, в Германии усилят ограничения, введенные из-за распространения коронавируса.

Наибольшее негодование парламентариев вызвало введение на общенациональном уровне комендантского часа и обязательных ограничений в случае, если число новых зараженных за неделю превысит 100 человек на 100 тысяч населения.

Решения о таких мерах ранее принимали федеральные земли. На всю страну это не распространялось. Напомнила «Газета.ru».