Меркель рассказала, когда заметила серьезные разногласия с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, когда поняла, что у нее с российским президентом Владимиром Путиным появились серьезные разногласия. По ее словам, это произошло в 2001 году во время выступления Путина в Бундестаге. Об этом сообщила газета Suddeutsche Zeitung.

«Мне было всегда ясно, еще тогда, когда он в 2001 году говорил в Бундестаге, что есть значительные разногласия. Для российского президента распад Советского Союза является печальным событием, мы же, напротив, ощущаем радость по поводу окончания холодной войны, германского и европейского единства», — заявила Меркель.

При этом она отметила, что при вступлении в должность она и представить себе не могла, что Путин аннексирует Крым, и что на востоке Украины, практически рядом с Евросоюзом, ситуация дойдет до таких военных столкновений.

Канцлер Германии обратила внимание, что роль Берлина в мире снижается, хотя ФРГ — богатая страна. Предположительно, причиной стало полное изменение баланса сил.

В середине октября президент Турции Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель поспорили на тему недостатков коалиционного правительства.