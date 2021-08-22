Меркель рассказала, когда Европа станет независимой от импорта газа

Европа в будущем перестанет зависеть от поставок газа, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Она подчеркнула, что Украина должна готовиться к этому.

Свой прогноз о прекращении газового импорта в ЕС канцлер озвучила на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, сообщило РИА «Новости».

«Самое позднее через 25 лет газ из России в Европу не будет экспортироваться вовсе или в сильно меньших объемах. Украина должна готовиться к этому — к тому, что Европа будет значительно более независимой от [поставок] газа», — подчеркнула Меркель.

В связи с этим, по ее словам, Украина, как и другие страны, должна понимать, что делать, когда это произойдет. В качестве возможного примера она назвала сотрудничество по водороду. Однако канцлер тут же уточнила, что такой проект нужно развивать пошагово и в 2024 году он не сможет заменить газ.

Тема газа и строительства «Северного потока — 2» стала одной из главных в ходе переговоров Меркель и Зеленского. Она отметила, что понимает опасения украинских властей, связанные с газопроводом, и заверила, что если поставки топлива станут использоваться «как оружие», то Германия выступит за введение жестких санкций.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что «Северный поток — 2» является коммерческим проектом, в котором участвуют компании из Евросоюза.