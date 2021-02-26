Меркель рассказала, когда будут введены «ковид-паспорта»

Канцлер Германии Ангела Меркель в рамках выступления на виртуальном саммите Европейского союза рассказала, когда будут введены «ковид-паспорта», сообщило РИА «Новости».

По словам политического деятеля, цифровое подтверждение сделанной прививки от коронавируса необходимо и может стать основанием для въезда в ЕС из третьих стран. Как уточнила Меркель, «ковид-паспорта» заработают в течение трех месяцев, рассказал сайт «Утро.ру».

«Европейской комиссии нужно около трех месяцев, чтобы проработать технические вопросы», — пояснила канцлер ФРГ.

Меркель отметила, что первым делом сертификаты разработают страны-члены, а Еврокомиссия сделает их совместимыми для использования во всех государствах союза.