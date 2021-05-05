Меркель рассказала, чем займется после канцлерства

Канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что пока у нее не было времени подумать, чем заняться после окончания срока канцлерства. Сначала она хочет выспаться и немного погулять на природе.

В среду состоялось мероприятие по случаю 76-летия освобождения Нидерландов от нацистской оккупации.

«Работа сейчас требует от меня многого во время пандемии, поэтому у меня нет времени подумать, что я будут делать после. А [после выхода в отставку] я немного высплюсь, немного погуляю на природе и подумаю, чем конкретно я хочу заниматься. Я с нетерпением жду этого», — передало РИА «Новости» слова Меркель.

При этом канцлер отметила, что пока она будет с удовольствием делать свою работу. Меркель занимает должность канцлера ФРГ с 2005 года. Ранее она заявляла, что ее нынешний срок в должности последний. Выборы в парламент пройдут в начале осени.

В середине апреля Ангела Меркель вместе с Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским призвала Россию увести войска от границы Украины и Крыма. Напряженность в отношениях России и Украины возросла из-за обострения конфликта в Донбассе в конце марта.