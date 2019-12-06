Канцлер Германии Ангела Меркель прослушала гимн Казахстана сидя, встречая главу государства Касым-Жомарта Токаева. Ее заподозрили в нарушении протокола. Эксперт по этикету Татьяна Николаева объяснила: такое допускается.

«То, что госпожа Меркель в последнее время все время сидит, когда исполняют гимны, это уже известно даже обывателю. Это связано с ее здоровьем. Других вариантов нет и быть не может. Если человек здоров, то обычно этикет предписывает стоять во время исполнения гимна любой страны на официальной церемонии. Но в связи с плохим здоровьем, определенными проблемами у госпожи Меркель — она сидит. И действительно, протокольная служба это подтверждает — это проблемы со здоровьем», — рассказала эксперт.

Меркель не поднялась со стула под гимн Казахстана. Видео Подробнее

Есть масса правил этикета, но главное из них — мы должны прежде всего оставаться людьми, это прежде всего. Нездоровье освобождает от определенных требований, объяснила Николаева.

«При исполнении гимна нужно замереть. Поэтому выбрали такой вариант, что Меркель замрет лучше сидя, чем стоя. Опять же, случись у нее приступ — народ опять будет недоволен. У нас же всегда найдутся недовольные. А протокольные службы заранее предупреждены, чтобы не было нанесено оскорбления ничей государственности», — добавила Николаева.