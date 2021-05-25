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    25 мая 2021, 19:41

    Меркель призвала не делать предположений о причастности России к посадке самолета Ryanair

    Ольга Назаркина

    Россию и Белоруссию связывают тесные отношения, но это не может автоматически обозначать причастность РФ к посадке самолета Ryanair. Никаких подтверждающих это сведений нет, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

    Меркель призвала не делать предположений о причастности России к посадке самолета Ryanair

    По словам политика, именно по этой причине саммит Европейского совета не стал давать оценку «этим обстоятельствам», сообщило РИА «Новости».

    «У нас вчера не было подтвержденных сведений о роли России. Поэтому мы не давали оценку этому», — сказала она на брифинге по итогам саммита.

    Меркель добавила, что если у нее состоится беседа с президентом РФ, то эта тема, безусловно, будет на повестке.

    «Но мы не должны исходить из предположений», — подчеркнула канцлер.

    Самолет Ryanair экстренно сел в аэропорту Минска 23 мая. Причиной стало сообщение о минировании. После проверки никаких опасных веществ найдено не было. Но при повторной проверке документов у пассажиров был задержан Роман Протасевич, сооснователь Telegram-канала Nexta. Сейчас он арестован и находится в СИЗО. В его отношении возбуждено несколько уголовных дел. В частности, его обвиняют в организации беспорядков в республике.

    Помимо Протасевича, в Минске была задержана гражданка РФ София Сапега. Сегодня ее арестовали на два месяца. Об этом сообщил адвокат девушки Александр Филанович.