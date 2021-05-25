Меркель призвала не делать предположений о причастности России к посадке самолета Ryanair

Россию и Белоруссию связывают тесные отношения, но это не может автоматически обозначать причастность РФ к посадке самолета Ryanair. Никаких подтверждающих это сведений нет, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

По словам политика, именно по этой причине саммит Европейского совета не стал давать оценку «этим обстоятельствам», сообщило РИА «Новости».

«У нас вчера не было подтвержденных сведений о роли России. Поэтому мы не давали оценку этому», — сказала она на брифинге по итогам саммита.

Меркель добавила, что если у нее состоится беседа с президентом РФ, то эта тема, безусловно, будет на повестке.

«Но мы не должны исходить из предположений», — подчеркнула канцлер.

Самолет Ryanair экстренно сел в аэропорту Минска 23 мая. Причиной стало сообщение о минировании. После проверки никаких опасных веществ найдено не было. Но при повторной проверке документов у пассажиров был задержан Роман Протасевич, сооснователь Telegram-канала Nexta. Сейчас он арестован и находится в СИЗО. В его отношении возбуждено несколько уголовных дел. В частности, его обвиняют в организации беспорядков в республике.

Помимо Протасевича, в Минске была задержана гражданка РФ София Сапега. Сегодня ее арестовали на два месяца. Об этом сообщил адвокат девушки Александр Филанович.