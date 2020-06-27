Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США

«Мы выросли с определенным знанием того, что Соединенные Штаты хотят быть мировой державой. Если США сейчас хотят перестать исполнять эту роль по собственной воле, нам нужно было бы всерьез задуматься над этим», — отметила канцлер Германии.

В контексте сокращения американского военного контингента в ФРГ, Меркель указала, что он помогает защищать не только европейскую часть НАТО, но и интересы Вашингтона. Канцлер заверила, что Берлин продолжит наращивать военный потенциал, и выразила надежду на дальнейшее партнерство с США в сфере обороны.

«Посмотрите на мир, на Китай или Индию. Есть веские основания сохранять приверженность трансатлантическому оборонному сообществу и нашему общему ядерному зонтику», — заключила Меркель.

16 июня Белый дом заявил, что намерен сократить количество своих военнослужащих в ФРГ до 25 тысяч (более, чем вдвое), если Берлин не заплатит за их размещение и не вернет долги НАТО. При этом США заметили, что «не наказывают» канцлера ФРГ.